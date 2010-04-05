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 Заголовок сообщения: Секреты Симорон
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Пишу мало, думаю много!
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С нами с: 28 мар 2010
Сообщений: 100
Откуда: Владивосток, ул.Сельская
Благодарил (а): 2 раза
СИМОРОН – одна из современнейших и эффективных психологических систем, техники которой, во многом основаны на абсурде и юморе. Именно благодаря этому она привлекает людей своей легкостью, куражом, что достигаются за счет простых действий, зачастую напоминающих детские игры.

В России нет более-менее крупного города, где бы ни продавались книги по Симорону и где бы ни применяли Симорон.
Эту систему признают, ссылаются в своих книгах или используют в своих семинарах такие мэтры практической психологии, как М. Норбеков, Н.Правдина, А. Свияш, Н. Козлов и другие. Элементы Симорона используются в одном из самых популярных тренингов «Лайвспринг».

Симорон имеет широкое распространение и используется как в быту, так и в бизнесе. В частности применяется в Урало-Сибирском институте бизнеса, как одна из техник, называемой «техника прорыва».

Симорон это разрешение, которое человек дает себе с помощью абсурдных действий. Разрешение получить то, что по его представлению было невозможным, маловероятным, или труднодостижимым.

Главная идея Симорона – менять привычные картины мира, путём любых, в том числе абсурдных действий. Так не бывает? Так не может быть? – Я действую, потому, что допускаю, что это быть может! Ведь любое техническое достижение, ставшее для нас сегодня привычной картиной мира, когда-то было волшебством, невозможным, для тех людей, которые жили, скажем, 100 лет назад. Волшебство, невозможное – это определения ума, который сопоставляет имеющуюся информацию с новой, поступающей информацией.

Основные предлагаемые техники:
ТАКи - техника концентрации на положительных событиях, чувствах, эмоциях. Таким образом, определяется правильность выбираемого пути, цели - тебе хорошо, когда ты действуешь правильно и дискомфортно, если делаешь что-то не то, что не соответствует твоим целям и жизненным принципам.

Якательный перевод - авторская уникальная методика на основе «Якательного перевода», позволяющая определить и сформулировать, причину дискомфорта или проблемной ситуации. Эта методика, по-сути, является психоанализом, но психоаналитиком в данной ситуации, являетесь вы сами. Целью и итогом правильного применения этого метода, является понимание, того, что проблема кроется не во вне, а в собственных действиях и отношении к происходящему, что позволяет увидеть дальнейшие шаги и выход из сложившейся проблемы.

Симоронские ритуалы - техника, целью которой является, во-первых, сформулировать намерение, а во вторых, подтвердить свое намерение действиями, в-третьих, с помощью абсурда отключить привычную картину мира, которая объясняет, почему это намерение не может быть достигнуто. В Симоронских ритуалах используются абсурдные, весёлые действия, казалось бы не связанные напрямую с результатом, но именно они зачастую ведут к наилегчайшему разрешению Ваших намерений. Это разрешение, которое Вы даёте самому себе: получить легко, без излишних препятствий то, что представлялось трудным, невозможным.

Симоронские переименования - техника, имеющая в своей основе принципы схожие с современным направлением NLP. Симоронское имя позволяет активизировать ресурсы человека - его качества, которых человеку не достает для достижения той или иной цели.

Симоронские подарки - техника достижения результата (чаще при взаимодействии с другими людьми) с помощью положительного настроя, вызванного процессом мысленного дарения и творческого процесса - придумывания Симоронского подарка, абсурдного, не существующего в реальности.

Тарабарский язык – бессмысленный набор звуков и слогов, что позволяет остановить привычный поток мыслей, переключиться «на позитив» и освободиться от негативных эмоций, чувств.

Симоронские танцы, мантры – по сути, является динамической медитацией. Непонятный для ума, тарабарский язык, плюс «неправильная», на ходу придумываемая мелодия и при этом «неправильные», на ходу придумываемые движения танца, позволяют максимально активизировать работу правого полушария мозга и отключить привычные картины мира левого полушария, в результате чего разрешается многое из того, что привычными способами не разрешалось.

Литература: В. Гурангов, В. Долохов. «Учебник везения», «Технология успеха», «Сам себе волшебник», «Фейерверк волшебства», «Трусы на люстру - деньги в дом», «Сокровища экстаза».

Давайте делиться у кого есть какое ритуалы Симорона 8)

Можно мой список дополнить!33стр. Продать мужа(читаем: помириться с мужем).
38 - Отмена нежелательных событий.
54 - поднять настроение.
55 - отдача долгов, продажа квартиры.
56, 57 - "Радость-то какая", кушики(для задабривания, получения положительного ответа), как насиморонить квартиру.
58 - симоронский калькулятор.
61,62 - проверенный способ увеличения доходов.
69 - сказка "Злая судьба" для невезучих и неуверенных в себе девушек, про деньги, повышаем самооценку.
74,75 Мой подарок для ДЕВУШЕК,ИЩУЩИХ СВОЮ ПОЛОВИНКУ, и подарок для всех.
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Кучерявая болонка
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С нами с: 10 сен 2009
Сообщений: 1627
Откуда: сопки Маньчжурии
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Поблагодарили: 13 раз
borsik писал(а):
AKUNA MATATA
Здрасьте, здрастье, новеньких берете? Вот думаю Вовану позвонить, что ли? А он замуж выдает? :du_ma_et:

Ань, приветы, конечно берём, мы всегда берём, и не только мзду :smile: !
Вован могёт все, но я бы ударила тяжелой артиллерией - и Вовану и можно, и ритуал НУЖНО! :dan_ser:
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Душа Владмамы
Душа Владмамы
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С нами с: 11 фев 2009
Сообщений: 1435
AKUNA MATATA
Шпасип :ki_ss: Буду читать, учится и пробовать :smu:sche_nie:
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Душа Владмамы
Душа Владмамы
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С нами с: 11 фев 2009
Сообщений: 1435
Таааак, у меня по дому бегают два котенка и кот непристроенные. Завтра будет звонок другу :hi_hi_hi:
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Кучерявая болонка
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С нами с: 10 сен 2009
Сообщений: 1627
Откуда: сопки Маньчжурии
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз
borsik
не обязательно с телефона - что под рукой найдешь с кнопочками - с того и звони - что нелепее - то с лучшим дозвоном - калькулятор, пульт управления, варочная панель :-)


Последний раз редактировалось AKUNA MATATA 10 май 2010, 06:56, всего редактировалось 1 раз.

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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Пишу мало, думаю много!
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С нами с: 12 янв 2009
Сообщений: 193
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Мальца не поняла про Вована.... Т.е. я у него прошу чего либо, а как и чем я его должна отблагодарить?
Всё тайное становится явным....
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Кучерявая болонка
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С нами с: 10 сен 2009
Сообщений: 1627
Откуда: сопки Маньчжурии
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз
Есть еще такая тактика - взять Матрицу или Вселенную на СЛАБО! Выходишь в поле (на Красную площадь, на балкон...) и берешь её, родимую :-) эффективнее вслух и громко!
Типа, Вован, а слабо меня в отпуск отправить? :smile:
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Пишу мало, думаю много!
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С нами с: 12 янв 2009
Сообщений: 193
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Всё, ой, ошибочка вышла!, вопрос исчерпан, сама всё прочла, надо было не мчать впереди паровоза, а читать каждую страничку ':roll:'
Всё тайное становится явным....
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Порт постоянной приписки Владмама.ру
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Имя: Эля
С нами с: 06 сен 2007
Сообщений: 10663
Откуда: Владивосток-Спб
Благодарил (а): 464 раза
Поблагодарили: 764 раза
:dan_ser: а ветка та у нас оживилась :dan_ser: волшебников становиться все больше и больше! :-)
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Кучерявая болонка
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С нами с: 10 сен 2009
Сообщений: 1627
Откуда: сопки Маньчжурии
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз
Elvirochka
аха, муравейник разрастается! :ya_hoo_oo:
Девы, а вы пробовали со своими домашними разговаривать на тарабарском языке?
Я с мужем поговорила - он охренел, но ситуация смягчилась :smile:
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Душа Владмамы
Душа Владмамы
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С нами с: 21 янв 2010
Сообщений: 2237
Откуда: Фокино
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 185 раз
Мой пока понимает обычный. ;;-)))
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Кучерявая болонка
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С нами с: 10 сен 2009
Сообщений: 1627
Откуда: сопки Маньчжурии
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз
khristalia писал(а):
Мой пока понимает обычный. ;;-)))

ну канэшна, у тя ж пёрррррр ::yaz-yk:
Тя как звать-то, родня? :-)
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Душа Владмамы
Душа Владмамы
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С нами с: 21 янв 2010
Сообщений: 2237
Откуда: Фокино
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 185 раз
Оч.приятно, Наталья. :smu:sche_nie:Настоящая волшебница. :men: А тебя?
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Имя: Эля
С нами с: 06 сен 2007
Сообщений: 10663
Откуда: Владивосток-Спб
Благодарил (а): 464 раза
Поблагодарили: 764 раза
Хоть познакомимся давайте что ли :smile:
AKUNA MATATA
да кстати как тебя зовут ? :smu:sche_nie: ничего если я на ты..
khristalia, AKUNA MATATA
меня зовут Эля :smile:
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Душа Владмамы
Душа Владмамы
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С нами с: 21 янв 2010
Сообщений: 2237
Откуда: Фокино
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 185 раз
На "ты" удобнее. Оч.приятно, Эля! :a_g_a:
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Кучерявая болонка
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С нами с: 10 сен 2009
Сообщений: 1627
Откуда: сопки Маньчжурии
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз
Девули, я Женя, трям-здрасьте, Эль, Нат, конечно тыкаемся :-)

Добавлю о себе :-) :
Я бываю Кексиком, Куксиком, Струделем, Соченем, Жэпэ, Зезей….
Еще я Хрювень!
Из интимных подробностей: в детстве меня бабуля АбАжаемая обзывала Кот помойный, Конь с яйцами, Джек Восьмеркин Американец.
Ах, сколько нежности спрятано в моих именах!!!!!!!
Девули, называйте как хотите :dan_ser:


Последний раз редактировалось AKUNA MATATA 10 май 2010, 20:42, всего редактировалось 1 раз.

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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
СообщениеДобавлено:  
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Пишу мало, думаю много!
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С нами с: 01 ноя 2009
Сообщений: 192
Поблагодарили: 7 раз
Девочки, и я к Вам!!! :dan_ser:
Меня Наташа зовут :smile:
я тебя люблю
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Душа Владмамы
Душа Владмамы
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С нами с: 21 янв 2010
Сообщений: 2237
Откуда: Фокино
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 185 раз
BE$T писал(а):
Девочки, и я к Вам!!! :dan_ser:
Меня Наташа зовут :smile:

Ура, нашего полку прибыло! Кто между нами - быстренько загадываем желание, оно быстренько сбывается! :-)
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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На Владмаме мне нравится все больше!
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С нами с: 13 ноя 2009
Сообщений: 991
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 30 раз
AKUNA MATATA
подскажи плиз какие заклинания и манипуляции стоит проделать, чтобы любимую машину продать в хорошие руки?
!!!!если мне хочется - сбудется!!!!

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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
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Порт постоянной приписки Владмама.ру
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Имя: Эля
С нами с: 06 сен 2007
Сообщений: 10663
Откуда: Владивосток-Спб
Благодарил (а): 464 раза
Поблагодарили: 764 раза
SAV-SAV
:-) заклинание гы...может вовану позвонить чтоб помог в продаже..попробуйте
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 Заголовок сообщения: Re: Секреты Симорон
СообщениеДобавлено:  
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Порт постоянной приписки Владмама.ру
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Имя: Эля
С нами с: 06 сен 2007
Сообщений: 10663
Откуда: Владивосток-Спб
Благодарил (а): 464 раза
Поблагодарили: 764 раза
SAV-SAV
или сделать приказ в небесную канцелярию
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