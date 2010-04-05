СИМОРОН – одна из современнейших и эффективных психологических систем, техники которой, во многом основаны на абсурде и юморе. Именно благодаря этому она привлекает людей своей легкостью, куражом, что достигаются за счет простых действий, зачастую напоминающих детские игры.



В России нет более-менее крупного города, где бы ни продавались книги по Симорону и где бы ни применяли Симорон.

Эту систему признают, ссылаются в своих книгах или используют в своих семинарах такие мэтры практической психологии, как М. Норбеков, Н.Правдина, А. Свияш, Н. Козлов и другие. Элементы Симорона используются в одном из самых популярных тренингов «Лайвспринг».



Симорон имеет широкое распространение и используется как в быту, так и в бизнесе. В частности применяется в Урало-Сибирском институте бизнеса, как одна из техник, называемой «техника прорыва».



Симорон это разрешение, которое человек дает себе с помощью абсурдных действий. Разрешение получить то, что по его представлению было невозможным, маловероятным, или труднодостижимым.



Главная идея Симорона – менять привычные картины мира, путём любых, в том числе абсурдных действий. Так не бывает? Так не может быть? – Я действую, потому, что допускаю, что это быть может! Ведь любое техническое достижение, ставшее для нас сегодня привычной картиной мира, когда-то было волшебством, невозможным, для тех людей, которые жили, скажем, 100 лет назад. Волшебство, невозможное – это определения ума, который сопоставляет имеющуюся информацию с новой, поступающей информацией.



Основные предлагаемые техники:

ТАКи - техника концентрации на положительных событиях, чувствах, эмоциях. Таким образом, определяется правильность выбираемого пути, цели - тебе хорошо, когда ты действуешь правильно и дискомфортно, если делаешь что-то не то, что не соответствует твоим целям и жизненным принципам.



Якательный перевод - авторская уникальная методика на основе «Якательного перевода», позволяющая определить и сформулировать, причину дискомфорта или проблемной ситуации. Эта методика, по-сути, является психоанализом, но психоаналитиком в данной ситуации, являетесь вы сами. Целью и итогом правильного применения этого метода, является понимание, того, что проблема кроется не во вне, а в собственных действиях и отношении к происходящему, что позволяет увидеть дальнейшие шаги и выход из сложившейся проблемы.



Симоронские ритуалы - техника, целью которой является, во-первых, сформулировать намерение, а во вторых, подтвердить свое намерение действиями, в-третьих, с помощью абсурда отключить привычную картину мира, которая объясняет, почему это намерение не может быть достигнуто. В Симоронских ритуалах используются абсурдные, весёлые действия, казалось бы не связанные напрямую с результатом, но именно они зачастую ведут к наилегчайшему разрешению Ваших намерений. Это разрешение, которое Вы даёте самому себе: получить легко, без излишних препятствий то, что представлялось трудным, невозможным.



Симоронские переименования - техника, имеющая в своей основе принципы схожие с современным направлением NLP. Симоронское имя позволяет активизировать ресурсы человека - его качества, которых человеку не достает для достижения той или иной цели.



Симоронские подарки - техника достижения результата (чаще при взаимодействии с другими людьми) с помощью положительного настроя, вызванного процессом мысленного дарения и творческого процесса - придумывания Симоронского подарка, абсурдного, не существующего в реальности.



Тарабарский язык – бессмысленный набор звуков и слогов, что позволяет остановить привычный поток мыслей, переключиться «на позитив» и освободиться от негативных эмоций, чувств.



Симоронские танцы, мантры – по сути, является динамической медитацией. Непонятный для ума, тарабарский язык, плюс «неправильная», на ходу придумываемая мелодия и при этом «неправильные», на ходу придумываемые движения танца, позволяют максимально активизировать работу правого полушария мозга и отключить привычные картины мира левого полушария, в результате чего разрешается многое из того, что привычными способами не разрешалось.



Литература: В. Гурангов, В. Долохов. «Учебник везения», «Технология успеха», «Сам себе волшебник», «Фейерверк волшебства», «Трусы на люстру - деньги в дом», «Сокровища экстаза».



Давайте делиться у кого есть какое ритуалы Симорона 8)



Можно мой список дополнить!33стр. Продать мужа(читаем: помириться с мужем).

38 - Отмена нежелательных событий.

54 - поднять настроение.

55 - отдача долгов, продажа квартиры.

56, 57 - "Радость-то какая", кушики(для задабривания, получения положительного ответа), как насиморонить квартиру.

58 - симоронский калькулятор.

61,62 - проверенный способ увеличения доходов.

69 - сказка "Злая судьба" для невезучих и неуверенных в себе девушек, про деньги, повышаем самооценку.

74,75 Мой подарок для ДЕВУШЕК,ИЩУЩИХ СВОЮ ПОЛОВИНКУ, и подарок для всех.



